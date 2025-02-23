جنايات أسيوط تقرر إيداع متهم بقتل عمته مستشفى العباسية للصحة النفسية

أسيوط - محمود عجمي:

قررت هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، إيداع متهم بقتل عمته، مستشفى العباسية للصحة النفسية، لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لتحديد ما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي يفقده الإدراك والاختيار.

وقد حددت المحكمة جلسة في الثالث من مايو المقبل للنظر في الدعوى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 10870 لسنة 2024 إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة الفتح من "منى. ع. م"، مقيمة قرية عرب الكلابات، تتهم فيه نجل خالها "أحمد. ج. أ"، 28 عامًا، بالتعدي على والدتها "تكفة. أ. ش" بالضرب بعصا على رأسها، مما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

في التحقيقات، اعترف المتهم بأنه كان يعتقد أن عمته قد وضعت له عملاً سحريًا في الشاي، مما دفعه للتخطيط لقتلها. وأوضح أنه انتظر حتى عيد الأضحى لتنفيذ جريمته، حيث دخل منزلها وضربها بعصا على رأسها أربع مرات.

أكدت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح، صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم كان متزوجًا من ابنة المجني عليها لمدة ستة أشهر قبل أن ينفصلا بسبب خلافات بينهما، مما دفعه للاعتداء على المجني عليها وقتلها.