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محافظ الشرقية على رأس حملة مكبرة لرفع الإشغالات أمام محطة قطار الزقازيق (صور)

06:32 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
  • عرض 7 صورة
    حملة مكبرة لرفع الإشغالات
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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات من أمام محطة قطار الزقازيق ومنع تعديات الباعة الجائلين على المنطقة المحيطة بميدان عرابي بقيادة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

جاءت الحملة بقيادة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكافة الجهات المعنية من الشرطة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لفض إشغالات الطريق وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تواجد الباعة الجائلين مفترشين أمام محطة القطار ببضائعهم من ملابس وأحذية وغيرها.

وشهد محيط محطة قطار الزقازيق في الأيام القليلة الماضية تكدس من الباعة الجائلين وتعديات صارخة على حرم الطريق مما قد يؤدي لاعاقة الحركة المرورية فضلا عن انعكاس صورة سلبية غير حضارية للشارع الشرقاوي.

وتداول عدد من مواطني الشرقية من رواد فيسبوك منشورات تعرب عن استيائهم من تواجد الباعة الجائلين في محيط محطة قطار الزقازيق مستنكرين تواجدهم داعين الجهات المعنية باتخاذ أمرا حاسما ضد سلوكياتهم غير الحضارية

وأكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني على تصديه بحزم لكل من يخالف القوانين أو يفترش الشوارع دون أحقية والتسبب في عرقلة حركة المرور أو خلق صورة عشوائية بالافتراش بالبضائع في الشوارع.

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الشرقية رفع الإشغالات قطار الزقازيق
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