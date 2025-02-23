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أستاذ بجامعة المنصورة يرأس المؤتمر العالمي لبحوث وعلاجات السرطان في النمسا

06:04 م الأحد 23 فبراير 2025

الدكتور محمد الفار

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، اختيار الدكتور محمد الفار، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ بكلية العلوم، رئيسًا للمؤتمر العالمي الحادي عشر لبحوث وعلاجات السرطان، المقرر انعقاده في فيينا - النمسا، خلال يوليو 2025.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن اختيار الفار جاء بناءً على استفتاء أجرته اللجنة العلمية العالمية المنظمة للمؤتمر، تقديرًا لمسيرته العلمية المتميزة في مجال بحوث الأورام.

وأشار البيان إلى أنه تم اختيار الفار أيضًا عضوًا باللجنة العلمية للمؤتمر، إلى جانب إلقائه المحاضرة الافتتاحية الشرفية، والتي ستتناول "العلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للأورام، انطلاقًا من الاكتشافات العلمية البحثية، ووصولًا إلى التطبيقات الطبية، مع استشراف مستقبل استخدام مركبات طبيعية متطورة نانونية في هذا المجال كأسلوب علاجي متقدم للسرطان".

يُذكر أن الدكتور محمد الفار سبق أن اختير من قِبل لجنة نوبل للكيمياء بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم لترشيح علماء لنيل جائزة نوبل في مجال الكيمياء.

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محمد الفار جامعة المنصورة النمسا علاجات السرطان
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