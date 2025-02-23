مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفؤادية، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، وتبيّن سقوط سيارة ملاكي في ترعة الفؤادية أثناء سيرها على الطريق المجاور لها.

أسفر الحادث عن مصرع "كراس. أ" (13 عامًا)، و"ديفيد. ح" (13 عامًا)، وإصابة كل من "كريم. ش" (22 عامًا)، و"كرم. ش" (27 عامًا)، و"أيمن. ز" (25 عامًا).

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.