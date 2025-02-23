جنايات نجع حمادي تعاقب عاملين بالسجن المشدد 15 سنة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر وقاسم الشيخ، عاملين، بالسجن المشدد 15 سنة ، في جريمة قتل بسبب خلافات على قطعة أرض بمركز دشنا.

تعود أحداث القضية إلى 25 مايو2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين نظير.ع.ا، و محمود.س.م، تهمة قتل المجني عليه عبد الرحمن أحمد عباس، بسبب خلافات على قطعة أرض.

وكشفت التحريات أن المتهم الأول عم المجني عليه، تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن شوم وخرزان وماسورة حديدية، بمساعدة المتهم الثاني بسبب خلافات على قطعة أرض.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 7060 لسنة 2023 ، جنح دشنا، والمقيدة برقم 2103 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة.