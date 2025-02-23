محافظ البحيرة تشهد توقيع اتفاقية تعاون لدعم مبادرة "المياه لأجل الحياة"

البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء مهندس محمود رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة وأندية إينرويل مصر والأردن "المنطقة 95"، لدعم مبادرة "المياه لأجل الحياة"، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت اليوم بمقر الشركة القابضة بالقاهرة.

تهدف الاتفاقية إلى توصيل مياه الشرب النقية لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا بمركزي أبو حمص ودمنهور، حيث من المتوقع أن يستفيد منها 203 أسرة، بإجمالي تكلفة تقدر بمليون و15 ألف جنيه.

وقع الاتفاقية كل من المهندس محمد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والأستاذة مها خيري، رئيس نادي إينرويل لوتس مصر، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء نادي إينرويل، وصابرين حجازي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وأكدت عازر أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها توفير مياه الشرب النقية للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال دعم كافة المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما أكدت على متابعة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع التأكيد على إدخال خدمات الصرف الصحي قبل تنفيذ مشروعات مياه الشرب، مشيرةً إلى أن المحافظة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة حول المناطق والقرى الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بمبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت بشكل كبير في توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لأكثر من 213 قرية بمحافظة البحيرة.

من جانبه، أكد اللواء مهندس محمود رسلان حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر مع أندية إينرويل، والذي يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، بهدف توفير مياه شرب نظيفة وصحية وفق أعلى معايير الجودة.