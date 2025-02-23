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بحضور القنصل.. حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية -صور

02:32 م الأحد 23 فبراير 2025
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    حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية (1)
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    حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية (2)
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    حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية (5)
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    حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية (4)
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الإسكندرية - محمد البدري:

شارك القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولي واللوجستيات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، والذي ضم 326 خريجًا، من بينهم 80 طالبًا سعوديًا من الدارسين في مصر.

وعبر القنصل العام السعودي عن سعادته واعتزازه بالخريجين السعوديين الذين يستعدون للعودة إلى وطنهم للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن بلاده تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صدارة الأولويات الاستراتيجية.

وقال الهويشان إن المعرفة هي الركيزة الأساسية لنمو الأوطان، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع النقل في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وأضاف أن الحفل يتزامن مع مناسبة وطنية هي ذكرى تأسيس الدولة السعودية، مقدما التهنئة لأبناء وطنه.

كما وجه القنصل العام الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لما تقدمه من دعم ورعاية للطلبة السعوديين، ولجهودها المستمرة في إعداد كوادر متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية في المملكة والمنطقة العربية.

وأوصى القنصل العام السعودي؛ الخريجين بالاستمرار في التعلم والتطور، والتحلي بالعزيمة والإرادة لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن وطنهم ينتظرهم بفخر ليكونوا جزءًا من مسيرته التنموية الطموحة.

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