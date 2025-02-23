نائب وزير النقل: خطة مصر لتطوير صناعة النقل البحري تسير في اتجاه إيجابي -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل، إن صناعة النقل في مصر شهدت تطورًا كبيرًا بخطوات سريعة وغير مسبوقة في جميع نواحي الصناعة من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مشيراً إلى أن خطة مصر لتطوير صناعة النقل البحري تسير في اتجاه إيجابي.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

وأضاف نائب وزير النقل، أن التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل تتطور بشكل يومي لذا وضعت وزارة النقل فلسفة لمواكبة هذا التطور، مؤكداً أن مصر تستحق بحكم موقعها والقوة البشرية أن تأخذ مكاناتها في صناعة النقل البحري.

وأوضح أن مصر تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية حيث لم يعد مفهومًا نظريًا، بل أصبح واقعًا ملموسًا نعيشه يوميًا وتظهر بصماته على جميع نواحي الحياة – بحسب قوله.

وأكد أن التكنولوجيا الرقمية بما فيها الذكاء الصناعي تعزز من قدرة الدول على تعزيز خدماتها ورفع مستوى جودتها إلى جانب تقليل التكاليف وتعزيز معايير السلامة والأمان إذ تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي في عمليات الملاحة الذكية.