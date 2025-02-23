أوقاف جنوب سيناء تطلق سلسلة دورات حول "فقه الصيام" -صور

بحضور القنصل.. حفل تخريج 80 طالبًا سعوديًا في الأكاديمية العربية بالإسكندرية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم الأحد، سلسلة دورات "فقه الصيام" استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ يوسف السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف.

وتناولت الدورة مجموعة شاملة من المحاور، بدءًً بتعريف الصيام وأركانه وشروطه والحكمة من فرضيته، مرورًا بشرح الأحكام الفقهية وآدابه وفضائله، وصولاً إلى بيان واجبات الصيام ومبطلاته، مع تسليط الضوء على دور الصيام في تنمية روح التكافل الاجتماعي والمسئولية تجاه المحتاجين

كما شهدت الفعاليات مناقشات علمية بين المشاركين، للتأكيد على أهمية نقل المعارف الشرعية والأحكام الفقهية إلى المصلين.

وأعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من الطرح العلمي والعملي المقدم، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما تعلموه في خدمة رواد المساجد خلال رمضان.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الشرعي للأئمة، وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية، مع التركيز على تيسير الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه..

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة عبر برامج علمية متخصصة تواكب مستجدات العصر، وذلك تأكيدًا على الدور الحيوي للوزارة في تطوير الخطاب الديني ونشر قيم الاعتدال والوسطية في المجتمع.