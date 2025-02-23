نيابة السويس تستمع لأقوال إبراهيم فايق في اتهام محامي محمد عادل بالسب والقذف

السويس- حسام الدين أحمد:

استمعت نيابة السويس، لأقوال الإعلامي إبراهيم فايق في القضية التي اتهم فيها محامي الحكم محمد عادل بالسب والقذف، خلال الفترة الماضية.

وحضر الإعلامي إبراهيم فايق لمقر محكمة السويس الابتدائية، ظهر اليوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريمه مليون جنيه في اتهامه بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وفي أقواله اتهم إبراهيم فايق، المحامي والحكم الدولي أحمد العدوى بالسب والقذف، وهو المحامي التي تولي الادعاء بالحق المدني في القضية التي انتهت بتغريم فايق ورئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق" مبلغ مليون جنيه لكل منهما.

وقبل مغادرة إبراهيم فايق للسويس التقط أحد متابعيه صورا له أمام مقر المحكمة مرحبا به في السويس.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، والصحفي أحمد عبدالباسط رئيس تحرير البرنامج إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.