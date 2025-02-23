فاجعة تهز الشرقية.. مصرع أب وطفله في حريق منزل بقرية بني شبل

الشرقية -ياسمين عزت

لقي أب وابنه الطفل مصرعهما جراء نشوب حريق هائل في شقتهما محل إقامتهما بقرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى نشوب حريق هائل في شقة سكنية بقرية بني شبل، وتضمن البلاغ أن الشقة آهلة بالسكان.

دفعت الحملة المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وجرى استخراج شاب يبلغ من العمر 28 عاما يدعى ال.ن.م.ال ونجله الصغير ح.ال.ن ويبلغ من العمر 3 أعوام.

جرى نقل المصابين "الأب وابنه" إلى مستشفى الأحرار التعليمي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي الرعاية اللازمة وبعد ساعات من وصولهما لفظا أنفاسهما الأخيرة جراء إصابتهما في الحريق.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها وتبين من التحريات الأولية أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.