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محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الرصف وموقف السيارات بمركز القرنة

01:15 م الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
  • عرض 14 صورة
    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر
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الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، سير العمل بمشروع موقف السيارات أسفل محور الدكتور سمير فرج، والذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل لأهالي المحافظة.

كما تفقد المحافظ جزءًا من كورنيش البر الغربي بالقرنة، حيث تابع إزالة العوائق الناتجة عن مأخذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجّه بسرعة استكمال امتداد الطريق لتحقيق السيولة المرورية. وشدّد على أهمية استغلال الممشى واستثماره بما يخدم المواطنين والسائحين، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال الرصف بمدينة القرنة، حيث أنهت مديرية الطرق رصف طريق مخر السيل حتى مدخل القباوي، بالإضافة إلى طريق مدخل نجع الكوم بحاجر البعيرات. كما تفقد أعمال الرصف الجارية بمدخل وادي الملكات، وأعمال تركيب الإنترلوك بساحة انتظار السيارات الأولى بالوادي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من مصطفى جبريل، رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى، منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق.

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عبدالمطلب عمارة مركز القرنة الأقصر كورنيش البر الغربي
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