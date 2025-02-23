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شوارع الأقصر تتزين بالفوانيس والأهلة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

01:00 م الأحد 23 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    شوارع الأقصر تتزين بالفوانيس والأهلة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان (1)
  • عرض 5 صورة
    شوارع الأقصر تتزين بالفوانيس والأهلة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان (2)
  • عرض 5 صورة
    شوارع الأقصر تتزين بالفوانيس والأهلة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان (4)
  • عرض 5 صورة
    شوارع الأقصر تتزين بالفوانيس والأهلة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان (3)
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الأقصر - محمد محروس:


زين مجلس مدينة الأقصر، الشوارع والميادين الرئيسية بمُجسمات الفوانيس والنجوم والأهلة، المضاءة بأضواء الليد الملونة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الزينة تأتي ضمن جهود المحافظة لإضفاء أجواء البهجة ومشاركة المواطنين فرحتهم بالشهر الكريم، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة حاتم جابر، وأيمن حسين رئيس حي وسط. وأوضح أن أعمال التزيين بدأت في عدة مناطق، منها كورنيش النيل وميدان المحطة وميدان سيدي أبو الحجاج، مع استمرار العمل لتجميل المزيد من المواقع.

وأضاف أن هذه المبادرة تُنفَّذ سنويًا، مع تطوير وتحديث الديكورات بشكل ملحوظ كل عام، لتعكس روح الاحتفال بالشهر الفضيل وتعزز الطابع الجمالي لشوارع وميادين الأقصر.

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مدينة الأقصر شهر رمضان علي الشرابي
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