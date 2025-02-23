شاب يطلق النار على شقيقه الأكبر فى قنا والسبب صادم

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب شاب بطلقات نارية، على يد شقيقه الأصغر بسبب خلافات مالية بينهما في قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بإصابة شاب بطلقات نارية في قرية دنفيق التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م، يبلغ من العمر 29 عامًا، أطلق عليه شقيقه يُدعى ع، يبلغ من العمر 28 عامًا، أعيرة نارية بسبب خلافات مالية بينهما بعد قيام المتهم باستغلال أموال والده الذي اقترضها معه وقام بضياعها وصرفها.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.