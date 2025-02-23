بالصور.. محافظ جنوب سيناء يناقش سبل تعظيم موارد المحافظة وتحسين الخدمات

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جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة سبل تعظيم موارد المحافظة، وتدبير اعتمادات من الموارد الذاتية، لتغطية احتياجات المحافظة من الخدمات الأساسية، بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن والإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع جرى استعراض عدة مقترحات تهدف إلى توفير التمويل اللازم لأعمال النظافة والصيانة في المدن المختلفة، بهدف رفع العبء عن موازنة الدولة، وضمان استدامة الخدمة المحلية بشكل مستمر.

وناقش المحافظ مقترحات تتعلق ببند الإعلانات في مختلف مدن المحافظة، والتأكيد على ضرورة مراجعة عقود الإعلانات لضمان حقوق المحافظة، والاستفادة من مستحقات الدولة في هذا القطاع.

وفي إطار تعزيز الخدمات الأساسية، جرى الاتفاق على توفير آبار مياه شرب في الوديان، وتشغيلها بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمجتمع المدني، لضمان توفير مياه نقية للمواطنين في المناطق النائية.

كما جرى مناقشة أهمية مراجعة عقود شركات الاتصال لضمان تغطية كافة المناطق بالمحافظة، بما في ذلك الوديان والمناطق الجبلية، إضافة إلى تحصيل المستحقات المالية للمحافظة واستخدامها في أعمال الصيانة والتطوير.

وقرر المحافظ، عقد الاجتماع الأول الخاص بوكلاء الإعلانات في المحافظة في نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وذلك لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع.

كما قرر عقد الاجتماع الثاني في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، لبحث مقترحات تدبير موارد أعمال النظافة بالمدن.

وأكّد المحافظ، على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المحلية، والعمل على توفير احتياجات المواطن بأعلى جودة.