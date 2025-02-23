كل ماتريد معرفته عن شقق مدينة الإسماعيلية الجديدة.. الأسعار و المواصفات والمزايا -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تشهد مدينة الإسماعيلية الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، عقب إعلان هيئة قناة السويس عن طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالمدينة، في خطوة تعكس رؤية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير بيئة معيشية متكاملة في شبه جزيرة سيناء.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت تنمية سيناء كأولوية استراتيجية منذ عام 2014، حيث تم التوسع في محاور العبور بين شرق القناة وغربها من 10 محاور إلى 23 محورًا، ما يعزز سرعة وسهولة انتقال الأفراد والبضائع، ويفتح آفاقًا اقتصادية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد إحدى ثمار هذه التنمية الشاملة، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العمرانية والتكنولوجية، مع تجهيزها بكافة المرافق والخدمات الحكومية والتعليمية والطبية والترفيهية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسريع وتيرة تعمير سيناء وفتح فرص استثمارية جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المدينة تعد من مدن الجيل الرابع، التي تعتمد على الطاقة المتجددة، وتتميز بسهولة التنقل من وإلى مدينة الإسماعيلية عبر عدد من المحاور التي دشنتها قناة السويس خلال السنوات الماضية، وتشمل أنفاق تحيا مصر التي تمر أسفل المجرى الملاحي، والكوبري العائم الشهيد أحمد المنسي، ومحور المعديات، مما يسهم في تسهيل الحركة وربط المدينة الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أعلنت هيئة قناة السويس عن طرح 1000 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمساحات متنوعة، حيث تبدأ الوحدات ذات المساحة 100 متر مربع من 750 ألف إلى 980 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الوحدات ذات المساحة 135 مترًا مربعًا بين مليون و150 ألف إلى مليون و250 ألف جنيه، أما الوحدات ذات المساحة 165 مترًا مربعًا فتبدأ أسعارها من مليون و300 ألف إلى مليون و450 ألف جنيه. جميع الوحدات مشطبة بالكامل وجاهزة للتسليم، ويتم طرحها بآليات دفع ميسرة ضمن مبادرة التمويل العقاري لدعم الفئات متوسطة الدخل، تحت إشراف البنك المركزي المصري وبالتعاون مع بنك قناة السويس.

ويشترط للحصول على التمويل العقاري تقديم صور بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، وإيصال مرافق حديث، إضافة إلى مفردات المرتب للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، مع تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

ويأتي طرح وحدات مدينة الإسماعيلية الجديدة في إطار جهود هيئة قناة السويس لدعم التنمية العمرانية، وتمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية متكاملة الخدمات، بما يواكب رؤية مصر 2030، ويعزز خطط الدولة في تحسين جودة الحياة، خاصة في محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، اللتين تشهدان طفرة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية.

خصصت هيئة قناة السويس مقرًا لمبيعات المشروع في ميدان الجمهورية بالإسماعيلية (شامبليون سابقًا)، داخل النادي الاجتماعي الخاص بالهيئة، حيث يستقبل المكتب المواطنين يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، للرد على جميع الاستفسارات حول إجراءات الحجز والتمويل العقاري المتاح للوحدات السكنية.