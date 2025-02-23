مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب دراجة نارية في إسنا بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شخص مصرعه، بينما أُصيب آخر بجروح خطيرة في حادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على طريق النجوع، بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع الحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة "إسلام مجاهد رمضان"، 17 عامًا، ببتر في القدم اليمنى، ونزيف بالمخ، وكسور بالساق اليمنى.

فيما تعرض "يوسف أبو عوف طايع"، 18 عامًا، بكسر في قاع الجمجمة، لكنه فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى متأثرًا بجراحه.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، بينما يخضع المصاب للعلاج بذات المستشفى.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.