سفير سريلانكا يشارك في مهرجان حصاد الفراولة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المحصول -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في أجواء ريفية مميزة، شارك سفير سريلانكا في مصر، السيد سيسيرا سينافيراثني، في فعاليات مهرجان حصاد الفراولة بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام بزيارة إحدى مزارع الفراولة، واستمتع بتجربة الحصاد بنفسه، وسط احتفاء كبير من المزارعين وأهالي المنطقة.

خلال زيارته للمزرعة، حرص السفير السريلانكي على النزول إلى الحقول والمشاركة في جني محصول الفراولة بيديه، معبرًا عن إعجابه بجودة المحصول والطريقة المتميزة التي تُزرع بها الفراولة في مصر. وأشاد بالمجهودات المبذولة من قبل المزارعين للحفاظ على جودة الفاكهة، خاصة وأن الفراولة المصرية تُعد من أفضل الأنواع عالميًا، وتتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الدولية.

لم تقتصر زيارة السفير على حصاد الفراولة فقط، بل كانت له تجربة خاصة مع المأكولات الريفية المصرية، حيث استمتع بوجبة الإفطار الفلاحي التقليدية، والتي تضمنت الجبن القريش والعسل والفطير المشلتت. وأبدى حماسه للمشاركة في صناعة الفطير المشلتت بنفسه، حيث حاول فرد العجين وتجهيزه بمساعدة السيدات الريفيات، في أجواء ودية عكست روح الضيافة المصرية الأصيلة.

عبر السفير السريلانكي عن سعادته الكبيرة بتجربة الحياة الريفية في مصر، مؤكدًا أن الإسماعيلية تمتلك مقومات زراعية وسياحية رائعة، تجعلها وجهة مميزة لمحبي الطبيعة والريف. كما أبدى إعجابه بالبساطة والعراقة التي تميز الحياة الريفية المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز التبادل الثقافي بين مصر وسريلانكا، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجال الزراعي.

يُعد مهرجان حصاد الفراولة من الفعاليات السنوية المهمة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يشهد حضورًا لافتًا من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة، إضافة إلى المزارعين الذين يحتفلون بجهودهم في إنتاج محصول الفراولة، والذي يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تُصدر إلى العديد من الدول حول العالم.

تجربة السفير السريلانكي في مهرجان حصاد الفراولة بالإسماعيلية لم تكن مجرد زيارة رسمية، بل كانت رحلة استكشافية ثقافية وزراعية، عكست مدى التقارب بين الثقافات، وأظهرت الوجه الريفي الأصيل لمصر، بما يحمله من بساطة وكرم وحفاوة استقبال.

وتضم الإسماعيلية قرية الروضة أكبر القرى في إنتاج وتصدير الفراولة للإتحاد الأوروبي حيث تتميز بإنتاج أنواع مختلفة من الشتلات وخبرة المزارعين في زراعة الفراولة.

وتتخطى المساحات المنزرعة بالفراولة 3500 فدان وتحتل الفراولة المركز الثاني في الزراعات بالإسماعيلية بعد محصول المانجو ، كما أن التربة في الإسماعيلية تتسم بخصوبتها واحتوائها على نسبة جيدة من المواد العضوية، ما يعزز من قدرة النباتات على النمو والتطور بشكل صحي. ويعتمد مزارعو الإسماعيلية على أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة في البيوت المحمية أو على مصاطب مرتفعة لضمان تحكم أفضل في ظروف النمو.

كما يستخدم المزارعون تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط للحفاظ على المياه وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المائية. تحظى الفراولة المنتجة في الإسماعيلية بسمعة طيبة في الأسواق المصرية والعربية، وتصدر إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية.

وتزرع في الإسماعيلية عدة أصناف من الفراولة، ولكن الأكثر شيوعًا هي الأصناف التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل صنف “الكسبي” وصنف “الرويال”. هذه الأصناف تتميز بمقاومتها للأمراض وقوة تحملها للظروف البيئية في المنطقة.