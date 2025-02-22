400 طالب و100 معلم في ندوات توعية حول دور الأسرة بالإسماعيلية

400 طالب و100 معلم في ندوات توعية حول دور الأسرة ب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الأنشطة والفعاليات التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان، وإدارة تعليم القنطرة غرب، وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

وجرى تنظيم ثلاث ندوات توعوية استهدفت ٤٠٠ طالب وطالبة و١٠٠ معلم ومعلمة، حيث ناقشت أهمية الأسرة في المجتمع باعتبارها المصدر الأساسي للتنشئة الاجتماعية والثقافية، ودورها في تشكيل شخصية الأفراد وترسيخ القيم والمبادئ لديهم منذ الطفولة.

وتطرقت الندوات إلى القضية السكانية، الصحة الإنجابية، أهمية تنظيم الأسرة، والتربية السليمة للأبناء، بهدف توعية الطلاب والمعلمين بمخاطر الزواج المبكر وأثر الزيادة السكانية على التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن هذه الفعاليات تعزز وعي النشء بالقضايا السكانية، وتسهم في نشر ثقافة التخطيط الأسري، مشيرًا إلى أن الندوات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدمج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية.

من جانبه، شدد محافظ الإسماعيلية على أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة للقضية السكانية، مؤكدًا أن المحافظة تسخر كافة إمكانياتها وأجهزتها لدعم هذه القضية الوطنية.

وأشار إلى أن الدولة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى لتحسين جودة حياته عبر تعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الرعاية الصحية، والاستثمار في رأس المال البشري، مما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وجه المحافظ بضرورة تكثيف جهود كافة مؤسسات الدولة في نشر الوعي المجتمعي، مشددًا على أهمية الاستعانة بالشباب في حملات التوعية، بجانب دور الأوقاف، الأزهر الشريف، والكنائس في إيصال رسائل التوعية السكانية من خلال الخطاب الديني المعتدل.

كما أكد على ضرورة مخاطبة كل فئة من المجتمع وفق مستواها الثقافي لضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل فعال، مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا في سلوك الأفراد تجاه القضية السكانية.

في ختام متابعته، ثمَّن المحافظ جهود كافة الجهات المعنية في إيجاد حلول جذرية للقضية السكانية، والتعامل مع التحديات والمعوقات التي تواجهها، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.