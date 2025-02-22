إصابة 7 أشخاص في حادثي سير منفصلين ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثي سير منفصلين، في نطاق محافظة بني سويف مساء اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مركبة توك توك مع سيارة ميكروباص، على كوبري الواسطى شمال المحافظة ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة: "مسعد.م.ح"، 45 عامًا، جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و "سامية.ع.م"، 45 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و "طه.هـ.ح"، 25 عامًا، كدمات بالرأس والحوض، وجرح قطعي بالوجه.

كما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا بانقلاب تروسيكل، على طريق السبخاية بمركز ناصر مما أسفر عن إصابة: "يوسف.م.ف"، 9 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم، و " محمود.ف.م"، 28 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و "أمل.ن.خ"، 30 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة، و "محمد.ع.خ"، 12 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحررت المحاضر اللازمة.