تموين البحيرة يضبط 8 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة على الأسواق، لمواجهة بيع السلع المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، ومحظور تداولها بالأسواق، قبل التصرف فيها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.