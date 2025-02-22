مصرع تاجر وابنة شقيقه في حادث تصادم على طريق "الفيوم - القاهرة"

الفيوم - حسين فتحى:

لقي تاجر وابنة شقيقه مصرعهما في حادث تصادم مروع وقع ظهر اليوم السبت على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي.

الحادث، الذي وقع أمام منطقة كوم أوشيم الصناعية، نجم عن اصطدام بين سيارتين، إحداهما سوزوكي والأخرى ملاكي، مما أسفر عن وفاة الضحيتين بعد نقلهما إلى المستشفى.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكى صغيرة وأخرى ملاكى.

انتقل العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، والرائد محمد عشرى رئيس مباحث طامية لموقع الحادث، حيث أشرفوا على نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى من خلال 4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، وبعد ساعات توفى قاسم أحمد قاسم - 41 عاماً - تاجر ومقيم بقرية سنرو التابعة لمركز ابشواى وابنة شقيقه مها علي قاسم - 7 سنوات داخل مستشفى جامعة الفيوم متأثرين بإصابتهما.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث محاولة قائد السيارة الملاكي تخطى السيارة الأخرى ماركة سوزوكى تعمل داخل مدينة أكتوبر، حيث اصطدمت بها من الخلف، وأخطرت نيابة طامية والتى تتولى التحقيق.