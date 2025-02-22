ضبط وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة فى جنوب سيناء قبل رمضان

جنوب سيناء – رضا السيد:

شن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن نويبع وطابا، وقرية النقب، وذلك في إطار استقبال شهر رمضان الكريم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية المختلفة بالمحافظة، لضمان مأمونية الغذاء، وتقديم غذاء صحي للمواطنين.

وجرى خلال الحملة المرور على 33 منشأة مختلفة، وأسفرت عن ضبط وإعدام نحو نصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك، وتحرير77 محضرًا متنوعًا، بواقع 31 محضر نظافة، و 43 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر ضبط 19 كيلو جرام أغذية و 358 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية.

وإعدام 129 كيلو جرام أغذية، و 118 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك .

ووجه الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة، باستمرار أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية، لضمان تقديم غذاء آمن لمواطني المحافظة والقادمين إليها.