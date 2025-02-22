الدرندلي يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

الشرقية -ياسمين عزت

شارك خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس.

استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير الجاري، ومنها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة موقف المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، ومستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن الاطلاع على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة، حيث وجه الرئيس باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية لمصابي وجرحى غزة.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه د.أيمن عاشور باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، لجرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجه الرئيس بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وأكد د. أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يُسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، مؤكدا على ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

في السياق ذاته، أكد د.خالد الدرندلي حرص الجامعة على نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذلك الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية، حيث شاركت الجامعة في مسابقة Gen Z للشركات الناشئة، وفازت بتمويل مليون ونصف جنيه، كما فازت الفرق المشاركة من الجامعة بالمركزين: الأول والثاني في هاكاثون التعليم العالي والذي أقيم بجامعة بنها خلال الشهر الحالي.

كما أكد الدرندلي حرص الجامعة على مواصلة جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية من خلال استمرار إرسال القوافل التنموية الشاملة التي تضم تخصصات متعددة، لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية، حيث تحرص الجامعة أسبوعيا على توجيه قافلة طبية للقرى الأكثر احتياجًا مدعمةً بأهم التخصصات، والمستلزمات الطبية، والأدوية اللازمة التى تصرف جميعها مجانًا لخدمة أهالي القرى.