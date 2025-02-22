وزير قطاع الأعمال يتفقد موقع حادث خزان غزل المحلة ويزور المصابين -صور

الغربية- مروة شاهين:

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تداعيات حادث وقوع خلل بخزان مياه مغذي لإحدى الغلايات بمحطة الكهرباء القديمة بالشركة، والذي أسفر عن إصابة أربعة من العاملين.

وقام الوزير يرافقه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بزيارة ثلاثة من المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى المحلة العام، كما توجه الوزير لزيارة المصاب الرابع الذي يتلقى العلاج بمستشفى جامعة المنصورة، حيث حرص على لقاء أسر المصابين والاطمئنان على الخدمات المقدمة.

وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تقديم الدعم الكامل والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وشدد على متابعة حالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء. ووجه الوزير الشركة القابضة للغزل والنسيج بصرف إعانة عاجلة لكل مصاب بقيمة 50 ألف جنيه، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه الوزير خلال تفقده موقع الحادث بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث ومراجعة حالة المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الحادث مرة أخرى، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حرائق.

ونفى الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ما يتم تداوله من فيديوهات وصور وأخبار مغلوطة حول وقوع انفجار كبير أو حرائق أو خسائر واسعة ناتجة عن الحادث، مؤكدا أن العمل مستمر بشكل طبيعي في الشركة، وأن جميع المنشآت في حالة آمنة ومستقرة، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره في هذا الشأن. وأضاف أن المحطة من المخطط دخولها ضمن أعمال رفع كفاءة المباني القائمة بالشركة إلى جانب مشروع التطوير.