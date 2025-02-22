وكيل صحة الشرقية: التمريض رسالة سامية وعمود فقري للمنظومة

الشرقية -ياسمين عزت

أشاد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالدور الحيوي الذي يقوم به أعضاء هيئة التمريض في المنظومة الصحية، مؤكداً أن التمريض يمثل العمود الفقري للقطاع الطبي، لما له من دور رئيسي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، والتخفيف من معاناتهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الأطباء لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة تمريض الشرقية، اليوم السبت بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك لعرض الميزانية المالية للنقابة، ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، في حضور الدكتورة سماح محمود نقيب تمريض الشرقية ومديرة إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، والسيد النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب، والفنان خالد بيومي نقيب موسيقيين الشرقية.

كما أشار جميعة إلى أن مهنة التمريض ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة إنسانية سامية تتطلب الإخلاص والتفاني، داعياً أعضاء هيئة التمريض إلى مواصلة التعلم والتطوير، واستكمال دراستهم في مراحل الدراسات العليا، من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما وجه وكيل وزارة الصحة تحية تقدير وإجلال لكل أفراد التمريض، مؤكدًا أنهم يشكلون مع الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطنين، ويضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مقدمين أرواحهم أثناء أداء واجبهم الإنساني في رعاية المرضى.

وفي سياق متصل، استمع جميعة إلى آراء ومطالب أعضاء هيئة التمريض، مؤكداً أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية تطبق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع كافة الطواقم التمريضية على منافذ تقديم الخدمة الطبية المختلفة بالمحافظة، دون استثناءات سواء في التوزيع أو النقل أو الندب، وخاصة بعد تفعيل قوائم الانتظار الخاصة بالتمريض، ووفقاً لاحتياجات المنظومة الصحية بالشرقية، وبما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الكوادر التمريضية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة حول سبل الارتقاء بمهنة التمريض، وتعزيز دور النقابة في دعم أعضائها، والدعم المستمر بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والنقابة في رفع كفاءة الخدمة والفرق الطبية، كما تم عرض فيديو توثيقي للأنشطة التي نفذتها النقابة خلال السنوات الماضية، مما يعكس جهودها في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل للتمريض بمحافظة الشرقية.