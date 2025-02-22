المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بعيد "المسلينتسا" لاستقبال الربيع - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية "البيت الروسي"، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة عيد "المسلينتسا" والذي يعني وداع الشتاء واستقبال الربيع بمشاركة أبناء الجالية الروسية في المحافظة.

وأوضح أرسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، أن هناك تشابهًا كبيرًا بين التقاليد الثقافية الروسية والمصرية، حيث يقابل عيد الربيع الروسي في مصر الاحتفال بعيد "شم النسيم".

وأضاف في كلمته على هامش الاحتفال، أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وأن التعاون بين البلدين يتزايد في العديد من المجالات، أبرزها التعاون ضمن مجموعة البريكس. هذا التعاون يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأعلن "ماتيوسشينكو" أن البيت الروسي في الإسكندرية سيقوم بتنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتعزيز التبادل الثقافي بين المصريين والروس المقيمين في الإسكندرية، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز العلاقات بين المسلمين الروس والمصريين.

وشهد الاحتفال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، والتي شملت الألعاب الترفيهية، والغناء، وتقديم الأكلات الشعبية الروسية. كما تم عرض العديد من المنتجات الروسية للتعريف بطقوس عيد الربيع الروسي وتقاليده.

وشارك في الاحتفال المصريون المهتمون بالثقافة الروسية، وشهدت الفعالية مجموعة من الألعاب الترفيهية والمشاركة في طهي الفطائر الروسية الشهيرة، والتقاط الصور التذكارية للاحتفال بهذه المناسبة.