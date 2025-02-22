كان بيعدى شريط السكة الحديد.. مصرع طفل صدمه قطار بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بشارع الجلاء.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة ثان أسيوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " يوسف . ش . أ" 15 عامًا، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد .

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.