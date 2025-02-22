"خبطوا على الباب وهربوا".. إحالة أوراق المسن المتهم بقتل الشاب أحمد البنا بالمنوفية للمفتي (بالفيديو

المنوفية- أحمد الباهي:

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حكمها على مُسن من قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا والمتهم بقتل طالب بالصف الأول الثانوي إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وحضرت أسرة "أحمد البنا" 16 عامًا، الطالب بالصف الأول الثانوي بعزبة الطوخي التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، أمام محكمة شبين الكوم، وذلك للنظر في أولى جلسات محاكمة قاتله.

وقالت الأم لموقع مصراوي إنها لا تعرف القاتل ولا يوجد ثمة خصومة، وتفاجئت يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، بطعن مُسن لنجلها أثناء عودته من المدرسة، ورغم نقله لمستشفى تلا العام إلى أن الأطباء أكدوا وصوله جثة هامدة، لافتة إلى أن القاتل ادعى أن مجموعة طلاب "عاكسوه" وقرعوا بابه، وحين مر نجلها أمامه وألقى عليه السلام غضب وترصده وحمل سلاح أبيض وتتبعه حتى طعنه بالرقبة وأرداه قتيلاً.