بعد انفجار غلاية مياه.. وزير قطاع الأعمال في زيارة عاجلة لشركة غزل المحلة

الغربية- مروة شاهين:

استقبلت شركة غزل المحلة، منذ قليل، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، ومحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، وذلك في زيارة عاجلة للوقوف على تطورات حادث انفجار غلاية مياه داخل محطة توليد الكهرباء بالشركة، الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 4 عاملين.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهدت اليوم السبت، انفجار في إحدى غلايات المياه، ما أدى إلى إصابة 4 عمال وتم نقلهم لمستشفى زفتى العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بحدوث انفجار بإحدى غلايات المياه .

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 5 عمال نتيجة الانفجار، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقيهم العلاج، وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.