بالصور- عروض فلكلورية مبهجة لفرق مهرجان أسوان للثقافة والفنون بمعبد أبو سمبل

أسوان - إيهاب عمران:

احتشد الآلاف في معبد أبو سمبل صباح اليوم السبت، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، مع عروض فنية واستعراضات فلكلورية مبهجة قدمتها فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ12، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع محافظة أسوان، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

شهد الفعالية حضور اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووسط أجواء البهجة، تفاعل السياح والحضور مع العروض الفلكلورية التي قدمتها الفرق الفنية، حيث شاركوا بالرقص مع الفرق الأجنبية والمصرية التي استعرضت تراثها الشعبي بأداء مميز نال إعجاب الحضور. وشملت العروض مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي دمجت بين الفنون الشعبية والتراث المصري الأصيل، ما أضفى على الحدث رونقا خاصا.

يشار إلى أن المهرجان شهد مشاركة 26 فرقة للفنون الشعبية، من بينها 14 فرقة أجنبية وعربية من دول الهند، الصين، صربيا، بولندا، بنما، ليتوانيا، اليونان، سريلانكا، كولومبيا، سلوفاكيا، التشيك، فلسطين، تونس والجزائر. كما شاركت 12 فرقة مصرية تمثل مختلف المحافظات، وهي: أسوان، أسيوط، كفر الشيخ، الأنفوشي، العريش، توشكى، الوادي الجديد، الشرقية، مطروح، بورسعيد، إضافة إلى فرقتي التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية، ولاقى المهرجان على مدار أيامه تفاعلا وإقبالا جماهيريا كبيرا.

وأقيمت العروض الفنية للمهرجان من 17 إلى 19 فبراير في 18 موقعا بمحافظة أسوان، شملت مسرح فوزي فوزي، حديقة الشيراتون، وقصور وبيوت الثقافة في كركر، دراو، كوم أمبو، حسن فخر الدين، كلابشة، دهميت، توشكى، الرديسية، السباعية، إلى جانب عدد من الجمعيات والمنشآت الثقافية مثل جمعية الشيخ صالح، نادي صحاري، جامعة أسوان، ومراكز الشباب المختلفة.