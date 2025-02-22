مصرع موظف بالسكة الحديد أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمه القطار، أثناء عبوره المزلقان في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان محطة قطارات مركز الواسطى، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى و إيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "سامي.م.ع"، 59 عامًا، رئيس إداري بمنطقة سكك حديد الواسطى.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.