إعلان

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

01:31 م السبت 22 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأبو سمران بنطاق دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال "أحمد.ع.ت" 28 عاما، عامل بشركة بالعاشر من رمضان ويقيم بنطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، فيما تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الشاب تأثرا بإصابته جراء اصطدامه بسيارة، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية مصرع شاب مركز بلبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القمة 129.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك (تغطية خاصة)
"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى (فيديو-صور)