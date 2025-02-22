مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بأبو سمران بنطاق دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال "أحمد.ع.ت" 28 عاما، عامل بشركة بالعاشر من رمضان ويقيم بنطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، فيما تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الشاب تأثرا بإصابته جراء اصطدامه بسيارة، تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.