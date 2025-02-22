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"كان بيسحب عود قصب".. بتر ساق طالب أسفل عجلات قطار الديكوفيل بسوهاج

12:33 م السبت 22 فبراير 2025

قضبان السكة الحديد

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب ببتر ساقه اليسرى، عقب سقوطه تحت عجلات قطار الديكوفيل، أثناء محاولة سحب أعواد القصب، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "حسني. م" 20 عامًا طالب مصابًا ببتر بالساق اليسرى.

أفاد والده أنه أثناء محاولة نجله المذكور سحب أعواد القصب من عربات قطار الديكوفيل المخصص لنقل محصول القصب، وذلك حال مروره أمام منزله اختل توازنه وسقط أسفل عجلات عربات القطار، ما أدى لحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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عجلات قطار محافظة سوهاج بتر ساق مستشفى سوهاج الجامعي الجديد
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