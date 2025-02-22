إصابة 5 سيدات في تصادم بين 4 سيارات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيبت 5 سيدات، اليوم السبت، في حادث تصادم بين 4 سيارات على الطريق الزراعي بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص تصادم أربع سيارات، وهي سيارة ملاكي رقم "٤٧٨٥ ي ق ر"، وربع نقل رقم "٧٥٨٤ ى ا ن"، وربع نقل رقم "٢١٩٤ ى ا ن"، وقلاب رقم "٣٥٢٩ ى ه ع".

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "نصره.ب.ع" (31 عامًا)، و"أسماء.ع.م" (44 عامًا)، و"رشا.ك.ا" (38 عامًا)، و"دعاء.م.ح" (29 عامًا)، و"رشا.ف.د" (41 عامًا). وتم نقل المصابات إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.