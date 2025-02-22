ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.. الشمس تعانق وجه الملك رمسيس الثانى في أبوسمبل

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أسوان - إيهاب عمران:

توجهت أنظار العالم صباح اليوم السبت، إلى مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير ، بحضور أعداد كبيرة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، وبمشاركة 26 فرقة للفنون الشعبية مصرية ودولية، والتي قدمت استعراضتها في صحن معبد أبوسمبل.

وقال الأثري أحمد عبد الظاهر مدير اثار اسوان: اتخذنا جميع الإجراءات بالتعاون مع محافظة أسوان لخروج الاحتفالية فى أبهى صورها ولتسهيل عمليات دخول السائحين لمشاهدة الظاهرة.

وأضاف أحمد مسعود مدير آثار ابو سمبل، أن تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها؛ حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان.

وأكد أن هذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر ، والأخرى يوم 22 فبراير ، وتحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.