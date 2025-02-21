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مصرع سيدتين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفيوم- القاهرة"

11:58 م الجمعة 21 فبراير 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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الفيوم - حسين فتحى:

لقيت سيدتان مصرعهم، وأصيب آخر، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفيوم- القاهرة" الصحراوى بسبب السرعة الزائدة وفشل قائد السيارة فى السيطرة عليها.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية بانقلاب السيارة الملاكي رقم "ف س ط ـ 6985 "يقودها محاسب وشقيقته المهندسة وصديقتها تسبب فى وفاة السيدتين.انتقل لموقع الحادث العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، وأشرف على نقل المتوفين لمشرحة مستشفى طامية المركزى ونقل قائد السيارة المصاب لمستشفى الفيوم العام.

تبين من تحريات الرائد محمد عشرى رئيس مباحث مركز طامية، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية ، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة والتى أدت إلى انقلاب السيارة الملاكى، التى كان يقودها رجب عطا الله - محاسب - والذى أصيب بكسور وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام، ووفاة شقيقته عبير وتعمل مهندسة بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمو، وأيضا وفاة زميلتها يمنى خفاجة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت نيابة مركز طامية والتى تتولى التحقيق.

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