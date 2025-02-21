فرحة رمضان.. 5 صور ترصد تزيين أحد أقدم شوارع البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اقترب رمضان، وبدأت شوارع البحيرة في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، واحدًا من هذه الشوارع "23 يوليو" بدمنهور والذي تعاون قاطنيه وأصحاب المحال التجارية به لتزيينه بشكل لاقى إعجابًا من أهالي المدينة.



ويعد شارع 23 يوليو واحدًا من أقدم شوارع دمنهور، كان يحمل اسم "الأميرة فوقية" وتبدل إلى اسمه الحالي عقب حركة الضباط الأحرار وثورة 1952.

ويتسم الشارع بطبيعته التجارية حيث يعد مركزًا لتجار الأدوات الكهربائية وتجار النجف وأنظمة الإضاءة، كما كان الشارع في الماضي بؤرة ثقافية ومركز إشعاع تنويري، من خلال مقهى المسيري الشهير الذي كان مقصدًا لعمالقة الأدب حيث زاره الشاعران أحمد محرم وعلي الجارم وغيرهما، ومن الأدباء يحيى حقي، وتوفيق الحكيم، ومحمود تيمور، وزكي مبارك، ونجيب محفوظ، ومحمود أمين العالم، وأمين يوسف غراب، و محمد عبد الحليم، وإسماعيل الحبروك، وخيري شلبي، ورجب البنا، وياسين الفيل، ومحسن الخياط، ويوسف القعيد".

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