4 مصابين بينهم سيدة وطفل فى حادث بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل، اليوم الجمعة، على طريق قرية كفر الجنينة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحى، مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بطريق قرية كفر الجنينة "دائرة المركز"، ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 وهم كل من: "فرحة جمعة أحمد 20 عاما، الصباحى موسى محمد - 7 سنوات ومصاب بجرح قطعى فى الجبهة، وموسى الصباحى محمد - 35 عاما، لا توجد إصابات ظاهرية، وحمدى محمود محمد - 27 عاما، ولا توجد إصابات ظاهرية".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.