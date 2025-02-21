إعلان

4 مصابين بينهم سيدة وطفل فى حادث بالدقهلية

04:33 م الجمعة 21 فبراير 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 4 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل، اليوم الجمعة، على طريق قرية كفر الجنينة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحى، مأمور مركز شرطة نبروه بوقوع حادث تصادم بطريق قرية كفر الجنينة "دائرة المركز"، ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 وهم كل من: "فرحة جمعة أحمد 20 عاما، الصباحى موسى محمد - 7 سنوات ومصاب بجرح قطعى فى الجبهة، وموسى الصباحى محمد - 35 عاما، لا توجد إصابات ظاهرية، وحمدى محمود محمد - 27 عاما، ولا توجد إصابات ظاهرية".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم مدير أمن الدقهلية طريق قرية كفر الجنينة مستشفى نبروه المركزي النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية