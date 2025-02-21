لجنة من محافظة الدقهلية لمتابعة التزام مصانع المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير البيئية

الدقهلية- رامي محمود:

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مرزوق أن تلك الإجراءات تأتي لصالح الجميع، سواء المواطنين بالحفاظ على سلامتهم وصحتهم، أو أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.

وأكد محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.

وفي هذا السياق، توجهت لجنة للمنطقة الصناعية بجمصه، للمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.

وقامت لجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة بالتنسيق مع، جهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور العميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.