طالبة بجامعة قناة السويس تمثل مصر في برنامج إعداد قادة الشباب العربي بالإمارات

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شاركت الطالبة تقوى وليد محمود، بالفرقة الثالثة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، في البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والذي نظمته جامعة الشارقة بالإمارات خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة مائة طالب من 18 جامعة عربية ومصرية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمشاركة الطالبة المتميزة، مؤكدًا أن هذه الفرص التدريبية تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم على الابتكار، مما يعكس المكانة العلمية المتميزة للجامعة. كما شدد على حرص الجامعة على دعم طلابها، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العقول الشابة لصناعة مستقبل أكثر تطورًا وازدهارًا.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين جامعة الشارقة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي المصرية، تحت إشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وبالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية، بهدف تمكين الشباب العربي وتأهيلهم لقيادة التنمية والابتكار في المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى دائمًا لتوفير أفضل الفرص التدريبية لطلابها، بما يساعدهم على صقل مهاراتهم القيادية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن تمثيل الطالبة تقوى يعكس قدرة طلاب الجامعة على المشاركة بتميز وكفاءة في المحافل الدولية.

أما الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، فأوضح أن البرنامج شمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة حول القيادة الاستراتيجية، الابتكار وريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى الاستدامة، الطاقة المتجددة، والتغير المناخي. كما تضمن زيارات علمية إلى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومعرضًا للمشغولات التراثية العربية، إلى جانب جولات ميدانية داخل جامعة الشارقة للتعرف على مرافقها البحثية والتعليمية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هبة الدناصوري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في إعداد القيادات الشابة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. مشيرة إلى أن التعاون بين الجامعات العربية يعزز التكامل الأكاديمي ويدعم قدرات الشباب العربي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود العربية الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، حيث يعكس التزام المؤسسات الأكاديمية بتوفير بيئة تعليمية محفزة، تُسهم في تأهيل جيل قادر على قيادة التنمية في الوطن العربي.