تابوت وأواني فرعونية.. كنز أثري في منزل مواطن بسوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، تابوتًا وأواني فرعونية في مسكن مواطن، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج بورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص يقيم دائرة مركز شرطة سوهاج قطع أثرية بمسكنه؛ بقصد الاتجار.

وباستهداف مسكن المتحرى عنه جرى ضبطه وبرفقته ابن شقيقه، وعُثر بمسكنه على تابوت من الحجر الجيري، و2 إناء من الفخار.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار، وأنه استعان بابن شقيقه لنقل المضبوطات، التي تحصل عليها من خلال الحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني، والعصر الإسلامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.