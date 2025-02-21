مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمود.م.م"، 21 عامًا، وإصابة كلا من " محمد.خ.ع"، 18 عامًا، كسر بالساق اليسرى، و "إبراهيم.ن.ح"، 23 عامًا، كسر بالساق اليمنى.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.