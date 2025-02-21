حريق في الشركة المصرية لتجارة الجملة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على النيران، قبل امتدادها دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة دائرة قسم شرطة جرجا.

تم الدفع بسيارتين إطفاء، وأخمدت النيران دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق عدد 4 كرتونة مكرونة، وعدد 2 كرتونة منظفات، وتكييف.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.