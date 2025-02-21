جثة في التوكتوك.. جهود مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة شاب داخل توكتوك قيادته، وبها عدة طعنات نافذة فى الصدر والبطن، على الطريق الدولي الساحلي.



انتقل فريق من شرطة كفر الدوار وبالفحص تبين العثور على جثمان "على السيد على حسن الرفاعى" 25 عامًا، سائق توكتوك ومقيم سيدى بشر، الإسكندرية، و يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين إصابته بجرحين طعنيين بالصدر، وعثر معه على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى.

جرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتشكيل فريق من البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.