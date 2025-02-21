الموجة الـ 25 تسترد 13 ألف متر من أراضي الدولة في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملات مكبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت حملة مكبرة عن إزالة أسوار ومبان خرسانية مخالفة واسترداد 13 ألف و450 متر مربع أراضي أملاك الدولة بمنطقة برج العرب القديم، وذلك بحضور حكمدار غرب الإسكندرية.

ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص.

وأكد المحافظ تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات، مشددًا على رؤساء الأحياء اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.