أحزان كفر السوالمية.. وفاة أم وابنها في يوم واحد بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر السوالمية التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وفاة سيدة وابنها في يوم واحد.

وقال أحد أهالي القرية إن الأم توفيت وفاة طبيعية وفور سماع ابنها خبر الوفاة، وأثناء رجوعه من عمله بمدينة أكتوبر تعرض لحادث أليم أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف أن المتوفي يدعى "جمعة السحيمي"، تعرض لحادث نتيجة السرعة الزائدة عقب علمه بوفاة والدته، ويستعد أهالي القرية لتشييع الجثمانين اليوم الجمعة، وذلك وسط حالة من الحزن الشديد.