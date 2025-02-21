بالصور- انقلاب سيارة مواد بترولية على الطريق الزراعي في البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:



تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية، اليوم الجمعة ، في إغلاق الطريق الزراعي، عند كوبري التوفيقية، اتجاه الإسكندرية، لمدة من الوقت، قبل إعادة فتحه عقب إزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية على الطريق الزراعي بمدخل قرية التوفيقية.

وجرى الدفع بعدد 2 لودر وكمية من الرمال من قبل الوحدة المحلية للمعاونة فى رفع السيارة وإزالة المواد البترولية من على الطريق وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.