وقع من على السقالة.. مصرع مساعد نجار سقط من الدور الرابع بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مساعد نجار مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع، أثناء عمله بمدينة سوهاج الجديدة.

تلقى مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "أحمد. ع" 16 عامًا مساعد نجار مسلح مصابًا بنزيف في المخ، ادعاء سقوط من علو، وتوفي عقب وصوله.

أفاد والده أنه أثناء عمل ابنه المذكور على سقالة حديدية بالطابق الثالث بعقار من أربعة طوابق تحت الإنشاء اختل توازنه، وسقط أرضًا ما نتج عنه إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.