"مكة وعمر" تحت التراب.. انتشال جثة الطفلة الثانية من أنقاض منزل أسيوط المنهار- فيديو وصور

أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثة الطفلة "مكة" من تحت أنقاض منزل عزبة الجعب المنهار بقرية جزيرة الحواتكة بمركز منفلوط في أسيوط، ليرتفع عدد الضحايا إلى وفاة طفلين.

تلقى محافظ أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، ووجود ثلاثة أطفال تحت الأنقاض.

جرى الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة لاستخراج الضحايا ورفع الأنقاض.

أسفرت الجهود عن إنقاذ طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ونقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بينما لقي شقيقه عمر، 10 سنوات، مصرعه وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منفلوط، كما تم انتشال جثة الطفلة "مكة" البالغة من العمر 4 سنوات.

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث انهيار المنزل في قرية الحواتكة، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية.

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت حتى الآن عن إنقاذ طفل واستخراج جثتين لطفلين. رافقه خلال التفقد الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأشرف فوزي نائب رئيس المركز، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وجه أبو النصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للأسرة المنكوبة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب، مع توفير كافة الرعاية الصحية للطفل المصاب في المستشفى حتى تماثله للشفاء.

